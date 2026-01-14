PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Eppelheim.

Eine 54-jährige Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Kia auf der Peter-Böhm-Straße in Richtung Freiherr-von-Drais-Straße unterwegs und wollte nach links in die Rudolf-Wild-Straße in Richtung Scheffelstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 37-jährigen BMW-Fahrerin, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der BMW rollte anschließend auf der Rudolf-Wild-Straße weiter. Hierdurch musste ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Mini nach links ausweichen und prallte gegen einen Gartenzaun am linken Straßenrand. In der Folge kam es zudem zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kia und dem Mini.

Die Fahrerin des BMW sowie ihre 10-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen, begaben sich nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Sowohl der Kia als auch der Mini waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen wurde der Verkehr durch Polizeikräfte geregelt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

