PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellerbrand durch fahrlässiges Handeln

Apolda (ots)

Am Samstagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein, da Brandgeruch aus einem Keller wahrgenommen wurde. Die Polizei stellte vor Ort einen Bewohner des Hauses fest, welcher sich aus seiner Wohnung ausschloss und sich aufgrund der Kälte im Keller aufhielt.

Um sich zu wärmen, entzündete der Mann ein Leinentuch, welches an einer hölzernen Abtrennung befestigt war, Dadurch kam es zur Rauchentwicklung, welche den Brandgeruch verursachte. Ein größerer Schaden entstand zum Glück nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:13

    LPI-J: Enkeltrick hat wieder zugeschlagen.

    Apolda (ots) - Eine ältere Dame erhielt am vergangenen Freitag einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ein Cousin der Frau habe einen schweren Autounfall versursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme hinterlegen um eine mögliche Inhaftierung zu vermeiden. Im Glauben ihren Angehörigen zu helfen, übergab die Frau kurze Zeit später ca. 30.000 Euro und ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:12

    LPI-J: Pkw durch Böller beschädigt

    Jena (ots) - Eine 53-jährige Nutzerin eines Pkw Ford parkte im Zeitraum vom 21.01.26 - 23.01.26 ihr Fahrzeug in Eisenberg, Zeilbäume/ Bereich der dortigen Schule. In dem genannten Zeitraum zündete ein bisher unbekannter Täter auf dem Dach des geparkten Fahrzeuges einen Feuerwerkskörper. Durch die Detonation entstand ein Sachschaden am Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise zum genannten Sachverhalt unter der ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:09

    LPI-J: Fahndungserfolg nach flüchtigen Graffiti Sprayer

    Jena (ots) - Am Freitagabend erhielt der ID Jena über einen aufmerksamen Mitteiler Kenntnis von einem Graffiti Sprayer im Bereich Jena-Nord. Dieser soll die Fassade eines Einkaufsmarkts mit diversen Schmierereien versehen haben. Im Anschluss soll der Täter geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter in Wenigenjena angetroffen werden. Dieser führte die passende Lackspraydose und Handschuhe mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren