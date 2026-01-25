LPI-J: Kellerbrand durch fahrlässiges Handeln
Apolda (ots)
Am Samstagabend ging bei der Polizei ein Notruf ein, da Brandgeruch aus einem Keller wahrgenommen wurde. Die Polizei stellte vor Ort einen Bewohner des Hauses fest, welcher sich aus seiner Wohnung ausschloss und sich aufgrund der Kälte im Keller aufhielt.
Um sich zu wärmen, entzündete der Mann ein Leinentuch, welches an einer hölzernen Abtrennung befestigt war, Dadurch kam es zur Rauchentwicklung, welche den Brandgeruch verursachte. Ein größerer Schaden entstand zum Glück nicht.
