Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht in Hopfgarten

Weimar (ots)

Am 24.01.2026 zwischen 20:45 bis 22:10 Uhr kam es in der Ortslage Hopfgarten in der Gemeinde Grammetal zu einer Verkehrsunfallflucht. Der noch unbekannte Fahrer eines Kraftfahrzeuges befuhr die Straße Am Feuerwehrhaus und kollidierte hierbei mit einem Zaun, welcher zur Liegenschaft der örtlichen freiwilligen Feuerwehr gehört. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne dies zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000,00 EUR. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zum Fahrer sowie dem Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0020834/2026 telefonisch unter 03643 882 0 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

