Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Folgen

Weimar (ots)

Am 23.01.2026 gegen 20:10 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Berka und Tiefengruben zu einem Verkehrsunfall. Der 18- Jährige Fahrer eines BMWs befuhr die Kreisstraße 311 von Bad Berka kommend in Richtung Tiefengruben. Circa 100 Meter vor der Ortslage Tiefengruben kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Hierbei wurden sowohl der Fahrer als auch sein 17-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an den beiden Bäumen sowie dem PKW, wobei letzterer nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW nicht versichert gewesen ist. Es wurden Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes eingeleitet.

