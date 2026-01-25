Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bushaltestelle beschädigt nach Verkehrsunfall

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Jenaer Innenstadt ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, den ein 29-jähriger Fahrer verursachte. Dieser wollte den Angaben zufolge den entgegenkommenden Verkehr passieren lassen und wich folglich auf den Bürgersteig aus mit seinem Transporter. Dabei beschädigte er eine dort befindliche Bushaltestelle. An dieser entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000,00 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,44 Promille. Fortfolgend wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig entzogen, da er nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

