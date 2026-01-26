LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus
Jena (ots)
Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Jena-Zwätzen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten alle Räume nach möglichen Diebesgut und erbeuteten Schmuck und andere Wertsachen. Der entstandene Sachschaden und der Wert der Gegenstände konnte bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
