POL-KS: Motorradfahrer lässt nach Unfall schwer verletzten Sozius zurück und flüchtet: Zeugen bei Söhrewald gesucht

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Zu einem schweren Motorrad-Unfall auf der L 3236 zwischen Söhrewald-Wellerode und -Wattenbach ist es am gestrigen Donnerstagnachmittag gekommen. Der Sozius wurde dabei lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Inzwischen soll sich der Zustand des 29-jährigen Mannes aus Söhrewald stabilisiert haben. Der zunächst unbekannte Fahrer des Krads hatte nach dem Unfall die Flucht ergriffen, ein Tatverdächtiger konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen zusätzlich zu den vorhandenen Zeugen weitere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrweise des Motorrads geben können.

Der schwere Unfall hatte sich gegen 17:15 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Kradfahrer mit hoher Geschwindigkeit einen ebenfalls in Richtung Wattenbach fahrenden Pkw überholt, verlor anschließend in einer Kurve die Kontrolle über das Zweirad und kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr das Motorrad eine Böschung herunter, wobei der Fahrer und der Sozius heruntergeschleudert wurden, bis das Krad auf der Seite liegend im Unterholz zum Stillstand kam. Kurz nach dem Eintreffen der durch eine Zeugin alarmierten Rettungskräfte hielt der Lenker des Motorrads einen vorbeifahrenden Autofahrer an, der ihn mitnahm und am Ortausgang von Wellerode absetzte. Die bisherige großangelegte Fahndung nach dem geflüchteten Fahrer, bei dem es sich mutmaßlich um einen 32-jährigen Mann aus Helsa handelt, verlief ohne Erfolg. An dem Krad, an dem Totalschaden entstand und das sichergestellt wurde, waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

