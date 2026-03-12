Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Spiegel an sechs geparkten Autos beschädigt: Zeugen in Mombachstraße gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag sechs geparkte Autos in der Kasseler Nordstadt mutwillig beschädigt. Der Besitzer eines in der Mombachstraße, nahe der Schöfferhofstraße, geparkten VW Caddy hatte sich heute Morgen bei der Polizei gemeldet, nachdem er die beiden beschädigten Außenspiegel an seinem Pkw entdeckt hatte. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord stellte daraufhin noch fünf weitere beschädigte Fahrzeuge in der näheren Umgebung fest. Der Täter hatte offenbar wahllos Pkw verschiedener Hersteller demoliert, indem er gegen einen oder beide Außenspiegel trat, wodurch teilweise die Gehäuse abrissen. Der Gesamtsachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Wann sich die Taten zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 22 Uhr, und dem heutigen Morgen, 10 Uhr, ereigneten, ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell