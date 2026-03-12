PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Pensionsgebäude in Niestetal: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 20 Uhr zum Brand in einem dreigeschossigen Pensionsgebäude in der Kasseler Straße in Niestetal-Heiligenrode gerufen. Das Feuer war im Erdgeschoss des Hauses, in dem sich ein Restaurant befindet, ausgebrochen. Alle Gäste der Pension und des Lokals sowie die Angestellten konnten das Gebäude unverletzt verlassen, die Küche des Restaurants wurde jedoch erheblich beschädigt. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten sind auch die Pensionszimmer in den beiden Obergeschossen durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit unbewohnbar, weshalb die Gäste vorübergehend in einem anderen Objekt untergebracht wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.

Die Brandermittler der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht. Wie sie berichten, war eine Fritteuse in der Küche des Restaurants ursächlich für das Feuer und hatte sich dann über die an der Fassade des Gebäudes angebrachte Abluftanlage ausgebreitet. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die bis heute beschlagnahmte Brandstelle konnte wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:28

    POL-KS: Einbrecher flüchten durch die Dönche: Zeugen am Brasselsberg gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Brasselsberg: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Monteverdistraße in Kassel am gestrigen Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:49

    POL-KS: Einsatz wegen häuslicher Gewalt: Frau und Polizist verletzt

    Kassel (ots) - Trendelburg (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18:15 Uhr wegen einer häuslichen Gewalt in eine Wohnung in Trendelburg gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Streifen der Polizeistation Hofgeismar herausstellte, soll ein 29-jähriger Mann seine Lebensgefährtin getreten und mit der Faust geschlagen haben, wodurch die Frau Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren