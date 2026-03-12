Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Pensionsgebäude in Niestetal: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 20 Uhr zum Brand in einem dreigeschossigen Pensionsgebäude in der Kasseler Straße in Niestetal-Heiligenrode gerufen. Das Feuer war im Erdgeschoss des Hauses, in dem sich ein Restaurant befindet, ausgebrochen. Alle Gäste der Pension und des Lokals sowie die Angestellten konnten das Gebäude unverletzt verlassen, die Küche des Restaurants wurde jedoch erheblich beschädigt. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten sind auch die Pensionszimmer in den beiden Obergeschossen durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit unbewohnbar, weshalb die Gäste vorübergehend in einem anderen Objekt untergebracht wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.

Die Brandermittler der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Morgen aufgesucht. Wie sie berichten, war eine Fritteuse in der Küche des Restaurants ursächlich für das Feuer und hatte sich dann über die an der Fassade des Gebäudes angebrachte Abluftanlage ausgebreitet. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die bis heute beschlagnahmte Brandstelle konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell