Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger: 76-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in der Heiligenröder Straße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 76 Jahre alte Fußgänger aus Niestetal wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für den Mann nicht bestehen. Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 47-jähriger Mann aus Kassel gegen 7:50 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Hierbei erfasste er mit dem Fahrzeugheck den 76-Jährigen, der auf dem Gehweg entlanglief, wodurch der Fußgänger auf die Straße stürzte. Am Kleinwagen des 47-jährigen war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell