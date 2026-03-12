PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger: 76-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in der Heiligenröder Straße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 76 Jahre alte Fußgänger aus Niestetal wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für den Mann nicht bestehen. Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 47-jähriger Mann aus Kassel gegen 7:50 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Hierbei erfasste er mit dem Fahrzeugheck den 76-Jährigen, der auf dem Gehweg entlanglief, wodurch der Fußgänger auf die Straße stürzte. Am Kleinwagen des 47-jährigen war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:55

    POL-KS: Brand in Pensionsgebäude in Niestetal: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

    Kassel (ots) - Niestetal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 20 Uhr zum Brand in einem dreigeschossigen Pensionsgebäude in der Kasseler Straße in Niestetal-Heiligenrode gerufen. Das Feuer war im Erdgeschoss des Hauses, in dem sich ein Restaurant befindet, ausgebrochen. Alle Gäste der Pension und des Lokals sowie ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:28

    POL-KS: Einbrecher flüchten durch die Dönche: Zeugen am Brasselsberg gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Brasselsberg: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Monteverdistraße in Kassel am gestrigen Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren