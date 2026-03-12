Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger: 76-jähriger Fußgänger schwer verletzt
Kassel (ots)
Kassel-Bettenhausen:
Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in der Heiligenröder Straße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 76 Jahre alte Fußgänger aus Niestetal wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für den Mann nicht bestehen. Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 47-jähriger Mann aus Kassel gegen 7:50 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt gefahren. Hierbei erfasste er mit dem Fahrzeugheck den 76-Jährigen, der auf dem Gehweg entlanglief, wodurch der Fußgänger auf die Straße stürzte. Am Kleinwagen des 47-jährigen war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell