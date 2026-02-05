PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebinnen

Kreis Soest (ots)

Am 13. August 2025 entwendeten zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige gegen 11:40 Uhr mehrere Kosmetikprodukte aus der Rossmann-Drogerie in Anröchte. Kurz darauf, etwa um 13:20 Uhr, erschienen dieselben Frauen in einer weiteren Rossmann-Filiale in Wickede (Ruhr) und entwendeten ebenfalls mehrere Kosmetikprodukte. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 oder suchen die nächste Polizeidienstelle auf. Aus datenschutzrechtlichen Gründen befinden sich die Bilder des Tatverdächtigen unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/194020

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:07

    POL-SO: Positives Fazit nach Schwerpunkteinsatz

    Warstein/Rüthen (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch (4. Februar) einen Schwerpunkteinsatz in Warstein und Rüthen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. An mehreren Kontrollstellen, die auch an unfallträchtigen Orten eingerichtet wurden, stellten die eingesetzten Beamte insgesamt 15 Verkehrsverstöße fest. Vier Verkehrsteilnehmer wurden mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:36

    POL-SO: Diebe entwenden Tabakwaren - Zeugen gesucht

    Welver (ots) - Gestern Abend, gegen 19:10 Uhr, kam es in einem Lebensmittel-Discounter in der Ladestraße zu einem Diebstahl mittels eines Ablenkungsmanövers. Zwei bislang unbekannte Männer sprachen zwei Mitarbeiterinnen des Marktes an und lenkten diese durch Fragen zu Lebensmitteln ab. In dieser Zeit verschafften sich ein oder mehrere Täter unbefugt Zugang zum Lagerbereich sowie zu den Büroräumen und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren