POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebinnen

Kreis Soest (ots)

Am 13. August 2025 entwendeten zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige gegen 11:40 Uhr mehrere Kosmetikprodukte aus der Rossmann-Drogerie in Anröchte. Kurz darauf, etwa um 13:20 Uhr, erschienen dieselben Frauen in einer weiteren Rossmann-Filiale in Wickede (Ruhr) und entwendeten ebenfalls mehrere Kosmetikprodukte. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität der bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiwache in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 oder suchen die nächste Polizeidienstelle auf. Aus datenschutzrechtlichen Gründen befinden sich die Bilder des Tatverdächtigen unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/194020

