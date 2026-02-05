Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Positives Fazit nach Schwerpunkteinsatz

Warstein/Rüthen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (4. Februar) einen Schwerpunkteinsatz in Warstein und Rüthen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Bekämpfung der Hauptunfallursachen.

An mehreren Kontrollstellen, die auch an unfallträchtigen Orten eingerichtet wurden, stellten die eingesetzten Beamte insgesamt 15 Verkehrsverstöße fest. Vier Verkehrsteilnehmer wurden mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt. Zudem wurden unter anderem ein Vorfahrtsverstoß, zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet. In einem kontrollierten Fahrzeug saß ein 32-jähriger indischer Staatsbürger, gegen den ein Abschiebehaftbefehl vorlag. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Erfreulich ist, dass bei den allermeisten Kontrollen keinerlei Verstöße festgestellt wurden und sich somit ein Großteil der Verkehrsteilnehmer an die Regeln hielt. Die Polizei nutze den Einsatz ebenfalls dazu, aufklärende Gespräche zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu führen. Die Bevölkerung nahm den Schwerpunkteinsatz positiv wahr.

