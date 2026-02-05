Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe entwenden Tabakwaren - Zeugen gesucht

Welver (ots)

Gestern Abend, gegen 19:10 Uhr, kam es in einem Lebensmittel-Discounter in der Ladestraße zu einem Diebstahl mittels eines Ablenkungsmanövers. Zwei bislang unbekannte Männer sprachen zwei Mitarbeiterinnen des Marktes an und lenkten diese durch Fragen zu Lebensmitteln ab. In dieser Zeit verschafften sich ein oder mehrere Täter unbefugt Zugang zum Lagerbereich sowie zu den Büroräumen und dem Aufenthaltsraum des Marktes. Dort versuchten die Täter erfolglos, einen Tresor sowie eine Geldzählmaschine aufzuhebeln. Aus dem Aufenthaltsraum wurde schließlich eine Kiste mit Tabakwaren entwendet. Die beiden Männer, die die Mitarbeiterinnen ablenkten, können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- Südländisches Erscheinungsbild - Ca. 1,67 m groß - Normale Statur - Hellblaue Jeans - Dunkle Jacke - Dunkle Mütze - Brille - Stoppelbart - Ungepflegtes Erscheinungsbild

Person 2:

- Südländisches Erscheinungsbild - Ca. 1,85 m groß - Kräftige Statur - Jeans - Dunkler Pullover - Stoppelbart

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 bei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell