Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Welver-Scheidingen (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Kfz-Werkstatt an der Straße "Am Bierbäumchen" in Welver-Scheidingen eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 02.02.26 (21:00) bis Dienstag, 03.02.26 (07:50) über eine Seitentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Im Inneren wurden Spinde, ein Geschäftszimmer sowie der Aufenthaltsraum durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Bierbäumchen" beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02922 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

