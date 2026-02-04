Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tierarztpraxis - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Welver-Einecke (ots)

In der Zeit von Montag, 02.02.2026, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 03.02.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis an der Einecker Straße in Welver-Einecke.

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Der oder die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Einecker Straße gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02922 91000 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell