Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer nach Unfall mit Kutsche gesucht

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag (1. Februar) kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Wiesenhausweg", in Höhe des Golfplatzes. Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Lippstädter mit seiner Pony-Kutsche den Wiesenhausweg in Richtung Brandenburger Straße. Nach dem Überqueren der dortigen Brücke, setzte ein Radfahrer trotz des Engpasses zum Überholen der Kutsche an. Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu vermeiden, lenkte der 47-Jährige nach rechts und touchierte mit seiner Kutsche einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Touran. Sowohl an der Kutsche als auch an dem Pkw entstand Sachschaden. Der Radfahrer hielt zwar kurz an, entfernte sich im Anschluss jedoch von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beschrieben kann der Radfahrer wie folgt: Circa 35-40 Jahre alt, etwa 1,95 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer blauen "North Face"-Jacke, einer dunklen Mütze und einer Outdoor-Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegen Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell