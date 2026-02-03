PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit 13-jähriger Fußgängerin - Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Montag (02.02.26), kam es an der Niederbergheimer Straße in Soest, im Bereich der Rückseite der dortigen Sekundarschule, zu einem Verkehrsunfall mit einer 13-jährigen Fußgängerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 13-Jährige die Fahrbahn queren und übersah dabei einen von rechts kommenden Pkw. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der das Mädchen leicht verletzt wurde. Gegenüber dem Fahrzeugführer gab die 13-Jährige an, dass es ihr gut gehe.

Der bislang unbekannte Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer sowie die Beifahrerin konnten bislang nicht angetroffen werden.

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Fahrer um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Person mit gräulichen Haaren gehandelt haben. Der Fahrer habe während der Fahrt geraucht. Zudem soll sich eine weibliche Beifahrerin im Fahrzeug befunden haben.

Die Polizei sucht nun dringend den Fahrer des beteiligten Pkw sowie weitere Zeugen des Unfalls. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise von Zeugen werden ebenfalls entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

