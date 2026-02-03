PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufbruch von zwei Baustellencontainern in Warstein-Suttrop - Zeugen gesucht

Warstein-Suttrop (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 28.01.2026, 17:00 Uhr, und Montag, dem 02.02.2026, 07:20 Uhr, kam es in der Franz-Hegemann-Straße in Warstein-Suttrop zu einem Aufbruch von zwei Baustellencontainern.

Unbekannte Täter brachen zunächst einen Container auf und entwendeten daraus mehrere Ladegeräte sowie eine Standheizung. Ein weiterer Container auf derselben Baustelle wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurden Getränke entwendet.

Der entstandene Beuteschaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Hegemann-Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02902 91000 oder auf einer der nächsten Polizeidienststellen zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

