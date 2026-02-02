Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruchdiebstahl

Erwitte (ots)

Am 31.01.2026 kam es in den Abendstunden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Eberhard-Klausenberg-Straße in Erwitte. Augenscheinlich betraten der oder die Täter das Grundstück über die rückwärtig gelegene Feldflur und drangen mittels Hebelwerkzeug durch ein Fenster in das Wohnhaus ein. Sämtliche Wohnräume seien durchsucht worden. Hierbei wurde ein Notebook entwendet. Bei der Feststellung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Lippstadt unter 02941/91000 um Hinweise.(cg)

