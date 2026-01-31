Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Safer Internet Day 2026: "KI and Me - Straftaten mittels Künstlicher Intelligenz" - Informationsstand von Polizei und Stadtbücherei Soest

Soest (ots)

Anlässlich des Safer Internet Day 2026 laden die Kriminalprävention der Polizei Soest und die Stadtbücherei Soest Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsstand rund um das Thema Straftaten mit Künstlicher Intelligenz ein.

Unter dem Motto "KI and Me" informiert die Polizei über aktuelle Betrugsmaschen, Deepfakes, Identitätsdiebstahl, Cybercrime und weitere Risiken, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz entstehen können.

Ziel ist es, aufzuklären, für Gefahren zu sensibilisieren und konkrete Tipps zur Kriminalprävention zu geben.

Die Veranstaltung findet statt am

Dienstag, 10. Februar 2026, von 14 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei Soest.

Der Informationsstand richtet sich an alle Interessierten - unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Informationsmaterial mitzunehmen und mit den Fachleuten der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt ist frei.

Hinweise & Hintergrund zum Safer Internet Day:

Was ist der Safer Internet Day? Der Safer Internet Day (SID) ist ein internationaler Aktionstag, der jedes Jahr im Februar stattfindet. Er macht weltweit auf einen sicheren, verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit digitalen Medien aufmerksam.

Jährlich wechselnde Schwerpunkte

Der Safer Internet Day findet jedes Jahr statt Jedes Jahr steht unter einem neuen thematischen Schwerpunkt 2026 liegt der Fokus auf Künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf den Alltag sowie auf mögliche Straftaten

Ziel des Aktionstages

- Sensibilisierung für Risiken im Internet - Förderung von Medienkompetenz - Schutz vor Betrug, Hass, Manipulation und Cyberkriminalität - Stärkung der Eigenverantwortung von Nutzerinnen und Nutzern

Warum das Thema KI? Künstliche Intelligenz bietet viele Chancen, wird aber zunehmend auch für kriminelle Zwecke missbraucht - etwa durch:

- täuschend echte Deepfake-Videos und -Stimmen - automatisierte Betrugsversuche - Fake-Profile und Identitätsmissbrauch - manipulierte Bilder, Texte und Nachrichten

Der Safer Internet Day greift diese Entwicklungen auf und unterstützt Bürgerinnen und Bürger dabei, Risiken zu erkennen und sich zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell