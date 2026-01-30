Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ausgebrannter Ford in Waldstück gefunden

Anröchte (ots)

Ein Spaziergänger fand am Donnerstagmorgen (29. Januar) gegen 9 Uhr ein vollständig ausgebranntes Auto in einem Waldstück bei Anröchte-Mellrich. Der blaue Ford Fiesta, der als gestohlen gemeldet war, stand mitten im Wald zwischen Schulstraße und K64 und muss zwischen Mittwoch (28. Januar), 11 Uhr, und dem Zeitpunkt des Fundes dort abgestellt worden sein.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Fahrzeug in der Nähe des Fundortes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

