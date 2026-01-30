PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ausgebrannter Ford in Waldstück gefunden

POL-SO: Ausgebrannter Ford in Waldstück gefunden
  • Bild-Infos
  • Download

Anröchte (ots)

Ein Spaziergänger fand am Donnerstagmorgen (29. Januar) gegen 9 Uhr ein vollständig ausgebranntes Auto in einem Waldstück bei Anröchte-Mellrich. Der blaue Ford Fiesta, der als gestohlen gemeldet war, stand mitten im Wald zwischen Schulstraße und K64 und muss zwischen Mittwoch (28. Januar), 11 Uhr, und dem Zeitpunkt des Fundes dort abgestellt worden sein.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Fahrzeug in der Nähe des Fundortes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

