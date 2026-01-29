Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überfall auf Tankstelle - bewaffneter Täter flüchtet ohne Beute

Soest (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (28. Januar) versucht, die Shell-Tankstelle an der Niederbergheimer Straße in Soest zu überfallen. Eine Angestellte stand gegen 20:35 Uhr mit einer weiteren Person außerhalb des Verkaufsraums, als plötzlich ein maskierter Mann erschien und die beiden mit einer schwarzen Schusswaffe bedrohte. Der Täter ging daraufhin in den Verkaufsraum, schaute sich kurz um und verließ ihn nach wenigen Augenblicken ohne Beute wieder. Er flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Doyenweg.

Der Mann war mit einer grauen Jacke, einer blau-grauen Hose und schuhen mit weißer Sohle bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Überfall oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell