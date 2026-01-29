Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag war ein Handyshop in der Lange Straße 61 das Ziel dreister Diebe. Gegen 15:20 Uhr betraten drei junge Männer das Geschäft und begaben sich zügig zu den ausgestellten Smartphones. Plötzlich rissen die drei Unbekannten gleichzeitig mehrere der Smartphones samt Sicherungen aus der Auslage und traten sofort die Flucht an. Der Mitarbeiter des Shops versuchte noch einen der Diebe festzuhalten, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Die drei Täter entkamen mitsamt ihrer Beute, fünf Smartphones der Marken Apple und Samsung, in unbekannte Richtung.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: - junges Alter, nicht näher eingrenzbar, alle drei Täter hatten schwarze, etwas längere Haare, einer der Täter hatte einen "Ziegenbart" und einer einen Schnauzbart - bekleidet waren die Diebe allesamt mit schwarzen, glänzenden Winterjacken

Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell