PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag war ein Handyshop in der Lange Straße 61 das Ziel dreister Diebe. Gegen 15:20 Uhr betraten drei junge Männer das Geschäft und begaben sich zügig zu den ausgestellten Smartphones. Plötzlich rissen die drei Unbekannten gleichzeitig mehrere der Smartphones samt Sicherungen aus der Auslage und traten sofort die Flucht an. Der Mitarbeiter des Shops versuchte noch einen der Diebe festzuhalten, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Die drei Täter entkamen mitsamt ihrer Beute, fünf Smartphones der Marken Apple und Samsung, in unbekannte Richtung.

   Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: -	junges 
Alter, nicht näher eingrenzbar, alle drei Täter hatten schwarze, 
etwas längere Haare, einer der Täter hatte einen "Ziegenbart" und 
einer einen Schnauzbart -	bekleidet waren die Diebe allesamt mit 
schwarzen, glänzenden Winterjacken

Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 12:14

    POL-SO: Mitarbeiterinnen sorgen für Festnahme von Parfümdieb

    Lippstadt (ots) - Aufmerksame Mitarbeiterinnen haben die Polizei am Dienstagnachmittag (27. Januar) in Lippstadt auf die Spur eines mutmaßlichen Parfümdiebs gebracht. Die Frauen erkannten gegen 13.40 Uhr in einer Parfümerie in der Lange Straße einen jungen Mann wieder, der dort am 14. und 16. Januar jeweils ein Parfüm gestohlen hatte. Daraufhin riefen sie die Polizei. Diesmal verließ der bis dahin unbekannte Mann ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:35

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Werl (ots) - In der Zeit zwischen dem 21. Januar, 8 Uhr und dem 26. Januar, 10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Salinenring ein. Die Einbrecher hebelten gewaltsam ein Fenster zu dem Haus auf und durchsuchten dieses im Anschluss nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren