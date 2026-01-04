Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholkonsum und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einbeck (ots)

K528 zw. Markoldendorf und Deitersen, 03.01.2026, 06:30 Uhr

Der 29-jährige Fahrzeugführer befährt die K528 und kommt rechts von der Fahrbahn ab und rutscht hierbei in den Graben. Der Fahrzeugführer meldet diesen Unfall der Polizei. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine durchgeführte Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 2,30 Promille. Dieses hat zur Folge, dass eine Blutentnahme stattgefunden hat. Die entsprechenden Strafverfahren, sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.

