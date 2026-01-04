PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholkonsum und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einbeck (ots)

K528 zw. Markoldendorf und Deitersen, 03.01.2026, 06:30 Uhr

Der 29-jährige Fahrzeugführer befährt die K528 und kommt rechts von der Fahrbahn ab und rutscht hierbei in den Graben. Der Fahrzeugführer meldet diesen Unfall der Polizei. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine durchgeführte Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 2,30 Promille. Dieses hat zur Folge, dass eine Blutentnahme stattgefunden hat. Die entsprechenden Strafverfahren, sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 06:40

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Schönhagen (La) - Am 03.01.2026, gegen 21.15 Uhr, befuhr eine 39-jährige aus Immenhausen mit ihrem Pkw die B 497 von Neuhaus kommend in Rtg. Schönhagen. Beim Überfahren von Schnee am rechten Fahrbahnrand kam sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Findling sowie einem Leitpfosten. Die 39-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw sowie am Leitpfosten entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 13:10

    POL-NOM: Polizeiliche Ingewahrsamnahme von Person in hilfloser Lage

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, 02.01.2026, 19:15 Uhr NORTHEIM (sch) Am Abend des 02.01.2026 befand sich eine 40-Jährige männliche Person augenscheinlich in einer hilflosen Lage. Er versuchte vermehrt mehrere Fahrzeuge an der Göttinger Straße anzuhalten. Zudem belästigte er diverse Fußgänger / Passanten. Zur Verhinderung von Straftaten und ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 12:59

    POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholkonsum

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, K416, Lindau Richtung Gillersheim, 02.01.2026, 19:54 Uhr NORTHEIM (sch) Ein 40-Jähriger Autofahrer befuhr mit seinem PKW die K416 von Lindau kommend in Fahrtrichtung Gillersheim. Auf gerader Strecke geriet er vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Der Autofahrer räumte den Alkoholgenuss gegenüber der Polizei ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren