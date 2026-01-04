Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Schönhagen (La) - Am 03.01.2026, gegen 21.15 Uhr, befuhr eine 39-jährige aus Immenhausen mit ihrem Pkw die B 497 von Neuhaus kommend in Rtg. Schönhagen. Beim Überfahren von Schnee am rechten Fahrbahnrand kam sie ins Schleudern, verlor die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Findling sowie einem Leitpfosten. Die 39-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw sowie am Leitpfosten entstand Sachschaden.

