POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholkonsum

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, K416, Lindau Richtung Gillersheim, 02.01.2026, 19:54 Uhr

NORTHEIM (sch)

Ein 40-Jähriger Autofahrer befuhr mit seinem PKW die K416 von Lindau kommend in Fahrtrichtung Gillersheim. Auf gerader Strecke geriet er vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Der Autofahrer räumte den Alkoholgenuss gegenüber der Polizei ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Fahrer blieb unverletzt. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

