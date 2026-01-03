Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeiliche Ingewahrsamnahme von Person in hilfloser Lage

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, 02.01.2026, 19:15 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am Abend des 02.01.2026 befand sich eine 40-Jährige männliche Person augenscheinlich in einer hilflosen Lage. Er versuchte vermehrt mehrere Fahrzeuge an der Göttinger Straße anzuhalten. Zudem belästigte er diverse Fußgänger / Passanten. Zur Verhinderung von Straftaten und zum Schutz der eigenen Person wurde der 40-Jährige nach Absprache mit dem Amtsgericht Northeim in den polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

