Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeiliche Ingewahrsamnahme von Person in hilfloser Lage

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, 02.01.2026, 19:15 Uhr

NORTHEIM (sch)

Am Abend des 02.01.2026 befand sich eine 40-Jährige männliche Person augenscheinlich in einer hilflosen Lage. Er versuchte vermehrt mehrere Fahrzeuge an der Göttinger Straße anzuhalten. Zudem belästigte er diverse Fußgänger / Passanten. Zur Verhinderung von Straftaten und zum Schutz der eigenen Person wurde der 40-Jährige nach Absprache mit dem Amtsgericht Northeim in den polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

