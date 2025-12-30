Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Überlingen-West/B 31 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer, der von der B 31 abgefahren war, erkannte nicht, dass die Lenkerin im Pkw vor ihm an der Einmündung auf die Kreisstraße in Richtung Überlingen anhielt. Er fuhr wuchtig auf den Ford der 45-Jährigen auf. Dabei wurde er selbst sowie auch die Ford-Lenkerin leicht verletzt. Beide wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Da zudem im Raum steht, dass der Unfallverursacher medizinisch bedingt das Halten der 45-Jährigen übersehen hat, wurde er vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Markdorf

Automat beschädigt

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 14.45 und 18 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten in der Andreas-Strobel-Straße in Ittendorf aufzubrechen. Der Automat befindet sich in einem Schuppengebäude und war frei zugänglich. Der Täter versuchte den Automaten mit einem Werkzeug aufzuhebeln und verursachte dabei Sachschaden. Letztlich gelang ihm der Aufbruch aber nicht. Des Weiteren durchsuchte er mehrere Schubladen in dem Schuppen, wurde hier aber wohl auch nicht fündig. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in der Sache, Hinweise zur Tat und dem Täter werden unter Tel. 07551/804-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Geld aus Tresor gestohlen

Einen vierstelligen Euro-Betrag hat ein Dieb am Montagnachmittag aus einer Wohnung in der Breslauer Straße gestohlen. Der Täter betrat nach bisherigen Erkenntnissen auf noch unbekannte Weise die Wohnung, fand dort den Schlüssel zu einem Tresor und entnahm aus diesem den Geldbetrag. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Kressbronn

Leergut gestohlen

Wegen des Diebstahls von insgesamt elf befüllten Leergutkisten ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Der Täter stahl am frühen Montag gegen 2.30 Uhr aus dem Hinterhof eines Getränkemarkts in der Argenstraße die Kisten und lud sie in seinen Pkw, bevor er sich aus dem Staub machte. Personen, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

