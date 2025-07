Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0437 --Polizei fasst zwei Einbrecher in Mitte--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor/Altstadt, Fedelhören/Letzte Schlachtpforte Zeit: 07.07.2025 13:30 Uhr, 08.07.2025 1.35 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Montag und in der Nacht zu Dienstag zwei Einbrecher in Mitte.

Gegen 13:30 Uhr gelangte ein bis dato unbekannter Mann über eine offene Balkontür in eine zweistöckige Maisonette Wohnung in der Straße Fedelhören. Während er die Schränke im Wohnzimmer durchsuchte, ertappte ihn der 56 Jahre alte Bewohner auf frischer Tat, woraufhin der Einbrecher die Flucht ergriff. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte den Mann in der Schillerstraße und nahmen ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Stehlgut. Der 25 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Auch wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich ist.

In der Nacht zu Dienstag hatte eine Zeugin gegen 1:35 Uhr beobachtet, wie zwei Männer über eine auf Kipp stehende Fenstertür in die Räumlichkeiten einer Shisha-Bar in der Straße Letzte Schlachtpforte gelangten. Die Einbrecher entwendeten eine Shisha und zwei Spirituosen-Flaschen und flüchteten anschließend. Kurze Zeit später erkannte die Zeugin einen der beiden Täter in Höhe von Radio Bremen und alarmierte die Einsatzkräfte, die den 25 Jahre alten Mann stellten und vorläufig festnahmen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem zweiten Tatverdächtigen, dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell