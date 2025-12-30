Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Auseinandersetzung hat Strafanzeigen zur Folge

Wegen eines handgreiflichen Streits auf einem Anwesen im Gemeindegebiet ist die Polizei am Montagnachmittag ausgerückt. Eine 33-Jährige und ein 27-Jähriger waren aus privaten Gründen in Streit geraten, im Zuge dessen die beiden aufeinander losgingen. Die Frau verletzte ihr Gegenüber dabei mit einem Schlüsselbund im Gesicht und am Hals. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Die alarmierte Polizei trennte die Parteien und zeigte die du Beiden wegen Körperverletzungsdelikten an.

