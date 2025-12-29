PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Arbeitsunfall mit Pyrotechnik am 29.12.25 in Frickinggen/Bodenseekreis.

Frickingen/Bodenseekreis (ots)

Arbeitsunfall durch Explosion von Pyrotechnik

In einer Lagerhalle in der Hauptstraße im Frickinger Ortsteil Altheim kam es am Montagabend zu einem Zwischenfall. Eine Firma betreibt hier vor Silvester den genehmigten Verkauf von Pyrotechnik. Des Weiteren wurde dort ein größeres Feuerwerk für Silvester vorbereitet. Ein 38jähriger Beschäftigter hantierte dabei mit einer Kugelbombe, die aus bislang unbekannter Ursache explodierte und den Mann an einem Auge verletzte. Durch die Explosion entzündete sich ein Karton mit weiteren Kugelbomben. Dieser Karton konnte von anderen Arbeitern nach draußen verbracht und mit einem Schlauch abgelöscht werden. Dabei zündete noch eine weitere Kugelbombe, deren Funkenflug den Balkon eines Hauses in Brand setzte. Dieser Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern abgelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 11 Einsatzkräften. Die Höhe des Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Augenklinik nach Ulm verbracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Überlingen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

