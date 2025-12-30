Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.12.2025

Aulendorf (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach Messerangriff in Haft

Der 57-Jährige, der im Verdacht steht, am Sonntag einen 26-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben (wir berichteten), befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Der Tatverdächtige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 57-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Hier unsere Pressemitteilung vom 29.12.2025:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.12.2025

Aulendorf (Landkreis Ravensburg)

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntag kurz nach 18 Uhr schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zufolge soll ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger, der bei einem Streit am Vortag mit einem Messer leicht verletzt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6186425), seinen 60-jährigen Kontrahenten in einem Wohnheim in der Schussenrieder Straße erneut aufgesucht haben. Zwischen den beiden Männern entfachte sich offenbar abermals ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 57-Jährige mit einem Messer auf den 60-Jährigen losgegangen sein soll. Ein weiterer 26-jähriger Bewohner der Unterkunft wurde auf den Streit aufmerksam und griff schlichtend ein. Dabei soll der 57-Jährige dem 26-Jährigen mit dem Messer eine Stichverletzung im Oberkörper zugefügt und diesen dadurch schwer verletzt haben. Das Opfer wurde in einer Klinik notoperiert und befindet sich inzwischen in einem stabilen Zustand. Den alkoholisierten Tatverdächtigen mit indischer Staatsangehörigkeit, der nach der Tat das Weite gesucht hatte, konnten Polizeibeamte wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

