Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Eine Person mit Messer verletzt

Am Samstag gegen 18:30 Uhr kam es in der Schussenrieder Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine Person mit einem Messer verletzt. Die leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst behandelt - Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden Beteiligten wurden nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

