PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Eine Person mit Messer verletzt
Am Samstag gegen 18:30 Uhr kam es in der Schussenrieder Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine Person mit einem Messer verletzt. Die leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst behandelt - Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden Beteiligten wurden nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
