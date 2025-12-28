Ravensburg (ots) - Sigmaringen Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung Am Freitagmorgen, gegen 05.59 Uhr kam es in der Diskothek Alfons X in Sigmaringen zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann verletzt wurde. Der Geschädigte gab an, dass er sich mit einem Security in der Gaststätte gestritten hatte, bevor er von zwei Sicherheitskräften aus der Diskothek begleitet und auf die Straße geschubst wurde. ...

