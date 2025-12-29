Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall an Bundesstraßenkreuzung

Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Vier Verletzte und hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz vor 13.45 Uhr an der Einmündung der B 313 in die B 311 bei Meßkirch ereignet hat. Ein 87 Jahre alter Opel-Lenker, der von Engelswies kommend nach links auf die B 311 in Richtung Meßkirch fuhr, nahm einem 63-Jährigen in einem VW die Vorfahrt. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in Richtung Tuttlingen unterwegs und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision verletzten sich der Unfallverursacher sowie seine 88 Jahre alte Mitfahrerin schwer, während der Lenker und eine 65-jährige Beifahrerin im VW eher leichte Verletzungen davontrugen. Alle vier Beteiligten wurden durch Rettungsdienstbesatzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Die Wagen wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Behinderungen, die Polizei regelte den Verkehr.

