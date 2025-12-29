Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Auto demoliert

Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter angerichtet, der am Samstag zwischen 6.30 und 13.30 Uhr am Klosterhof in Mariaberg die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hat. Der Besitzer des Wagens erstattete Anzeige. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Polizei fahndet nach Autofahrer im Stadtgebiet

Nachdem ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf der B 313 Höhe Meßkirch-West verunfallt ist, ermittelt die Polizei. Der Fahrer kam kurz nach 17 Uhr in einem Kreisverkehr wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und landete im Grünstreifen. Dabei entstand an seinem Pkw ein Schaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Unfall ergriff der Mann die Flucht und wurde dabei von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Nach einer Fahndung im Stadtgebiet griff die Polizei einen 32-Jährigen auf, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um den Fahrer des Wagens handeln dürfte. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden - der Mann besitzt keinen Führerschein und stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen ein.

