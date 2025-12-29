PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Auto demoliert

Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter angerichtet, der am Samstag zwischen 6.30 und 13.30 Uhr am Klosterhof in Mariaberg die Heckscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hat. Der Besitzer des Wagens erstattete Anzeige. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Meßkirch

Polizei fahndet nach Autofahrer im Stadtgebiet

Nachdem ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf der B 313 Höhe Meßkirch-West verunfallt ist, ermittelt die Polizei. Der Fahrer kam kurz nach 17 Uhr in einem Kreisverkehr wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und landete im Grünstreifen. Dabei entstand an seinem Pkw ein Schaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Unfall ergriff der Mann die Flucht und wurde dabei von Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten. Nach einer Fahndung im Stadtgebiet griff die Polizei einen 32-Jährigen auf, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um den Fahrer des Wagens handeln dürfte. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden - der Mann besitzt keinen Führerschein und stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Haas
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Lankreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in Diskothek In einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße ist es am Sonntag kurz nach 5 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge sollen zwei 24-jährige Club-Besucher mit einer vierköpfigen Männergruppe in Streit geraten sein, in dessen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nachbarin rettet Seniorin Einer aufmerksamen und hilfsbereiten Nachbarin ist es zu verdanken, dass eine 77 Jahre alte Frau am späten Sonntag aus einer ernsten Notlage gerettet wurde. Die Frau hatte durch ein Fenster ihrer betagten Nachbarin geblickt und entdeckt, dass die Frau am Boden lag und offenbar nicht mehr aufstehen konnte. Sie wählte den Notruf. Die anrückenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren