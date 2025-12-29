Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nachbarin rettet Seniorin

Einer aufmerksamen und hilfsbereiten Nachbarin ist es zu verdanken, dass eine 77 Jahre alte Frau am späten Sonntag aus einer ernsten Notlage gerettet wurde. Die Frau hatte durch ein Fenster ihrer betagten Nachbarin geblickt und entdeckt, dass die Frau am Boden lag und offenbar nicht mehr aufstehen konnte. Sie wählte den Notruf. Die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür und ermöglichten die Versorgung der Seniorin durch den Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen lag diese wohl bereits schon mehr als 24 Stunden auf dem Boden ihrer Wohnung. Sie trug glücklicherweise keine größeren Verletzungen davon.

Langenargen

Fahrer steht unter Drogen

Wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Eine Polizeistreife war am frühen Sonntag auf den Autofahrer aufmerksam geworden, der im Ortsgebiet unterwegs war. Nachdem er in einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte und ein Vortest positiv auf Kokain verlief, musste er die Beamten in ein Klinikum begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, die nun toxikologisch untersucht wird. Sollte diese Untersuchung den Verdacht bestätigen, hat der 29-Jährige neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit einem mehrmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Meersburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schaden von rund 1.500 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr in der Töbelestraße einen geparkten Mercedes angefahren hat. Ohne sich um das Malheur zu kümmern, suchte er im Anschluss das Weite. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Verursacher mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen sein. Personen, die weitere Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unbefugt in Altersheim - Polizei fasst vermeintliche Diebe

Zwei vermeintliche Langfinger, die am Wochenende im Gemeindegebiet unterwegs waren, hat die Polizei am Sonntagnachmittag gefasst. Die beiden Männer im Alter von 19 und 61 Jahren betraten zunächst in der Nacht zum Sonntag unbefugt eine Gaststätte in der Grasbeurer Straße und bedienten sich dort an Getränken und Snacks, bevor sie wieder von dannen zogen. Am Folgetag fielen sie erst beim Herumschleichen auf einem nahegelegenen Grundstück auf, bevor sie gegen 16 Uhr in einem Altersheim am Aachblick ihr Unwesen trieben. Dort betraten sie das Gebäude über eine Notfalltreppe und durchsuchten das Zimmer einer Bewohnerin, bevor sie von einem Zeugen ertappt wurden. Dieser rief um Hilfe und verständigte den Notruf. Die alarmierte Polizei nahm die Männer unweit des Heimes vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Schmuckstücke, die mutmaßlich aus Diebstählen stammen, die nicht im Altersheim begangen wurden. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

