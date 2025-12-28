Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Glasflasche auf den Kopf geschlagen

Am Samstag gegen 18:45 Uhr kam es in der Gaststätte "Grisu" in der Mühlesch in Langenargen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Täter dem Geschädigten eine Glasflasche über den Kopf schlug. Als sich der Geschädigte gegen den Angreifer zur Wehr setzte, fasste er in die Glasflasche und verletzte sich auch an der Hand. Der Beschuldigte lies erst vom Geschädigten ab, nachdem er ihm noch mehrere Faustschläge gegen den Kopf verpasste. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum eingeliefert werden. Gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

