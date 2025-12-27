Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Unbekannte verwüsten Rasenplatz

Im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag kam es auf dem Gelände des Modellflugplatzes bei der Riedsäge zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr widerrechtlich die gesamte Rasenfläche des Modellfluggeländes und verursachte dabei deutliche Fahr- und Driftspuren, wodurch der Untergrund massiv beschädigt wurde. Der entstandene Schaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf / Aach-Linz

Durch Unbekannte grundlos angegangen

Eigenen Angaben zufolge wurden am Samstagmorgen gegen 1 Uhr drei Personen auf dem Gehweg in der Oberdorfstraße scheinbar grundlos von drei Unbekannten angegangen und geschubst. Im Verlauf des Gerangels sei ein 19-Jähriger zudem gegen das Auge geschlagen worden. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

