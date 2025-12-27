PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unbekannte verwüsten Rasenplatz

Im Zeitraum zwischen Donnerstagvormittag und Freitagnachmittag kam es auf dem Gelände des Modellflugplatzes bei der Riedsäge zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr widerrechtlich die gesamte Rasenfläche des Modellfluggeländes und verursachte dabei deutliche Fahr- und Driftspuren, wodurch der Untergrund massiv beschädigt wurde. Der entstandene Schaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Pfullendorf / Aach-Linz

Durch Unbekannte grundlos angegangen

Eigenen Angaben zufolge wurden am Samstagmorgen gegen 1 Uhr drei Personen auf dem Gehweg in der Oberdorfstraße scheinbar grundlos von drei Unbekannten angegangen und geschubst. Im Verlauf des Gerangels sei ein 19-Jähriger zudem gegen das Auge geschlagen worden. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 10:43

    PP Ravensburg: Fahrzeug kollidiert mit Verkehrszeichen und flieht

    Sipplingen (ots) - Am Freitag gegen 02.20 Uhr kam es auf der Seestraße auf Höhe der Straße Im Breitenweingarten in Fahrtrichtung Überlingen, zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befährt die Straße, als er frontal mit einem auf einer Verkehrsinsel befestigten Verkehrszeichen (rechts vorbei) kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:39

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung Am Freitagmorgen, gegen 05.59 Uhr kam es in der Diskothek Alfons X in Sigmaringen zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann verletzt wurde. Der Geschädigte gab an, dass er sich mit einem Security in der Gaststätte gestritten hatte, bevor er von zwei Sicherheitskräften aus der Diskothek begleitet und auf die Straße geschubst wurde. ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:30

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Raser in Weingarten mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt Am frühen Freitagmorgen gegen 01:35 Uhr wurde in Weingarten ein 20-jähriger BMW-Fahrer von der Polizei erwischt, als er die Waldseer Straße in Richtung Baienfurt mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten hatten den Fahrer mittels Lasergerät gemessen und eine Geschwindigkeit von 115 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren