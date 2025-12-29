Polizeipräsidium Ravensburg

Lankreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße ist es am Sonntag kurz nach 5 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge sollen zwei 24-jährige Club-Besucher mit einer vierköpfigen Männergruppe in Streit geraten sein, in dessen Verlauf die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 30 und 32 Jahren auf die beiden Opfer einschlugen und eintraten. Zuvor soll es zu Provokationen von Seiten der beiden 24-Jährigen gekommen sein, die der Auslöser für den Übergriff gewesen sein dürften. Die beiden 24-Jährigen wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Alle Beteiligten waren nicht unerheblich alkoholisiert, weshalb die Ermittler zur Klärung des Tatablaufs unabhängige Zeugen des Vorfalls bitten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Isny

Unbekannte zünden Böller - Frau verletzt

Unbekannte haben am Samstag kurz nach 20 Uhr im Bereich des Marktplatzes einen Böller auf einer Parkbank gezündet. Dabei wurde eine 44-Jährige, die sich wenige Meter entfernt befand, durch ein umherfliegendes Teil am Kopf getroffen und leicht verletzt. Die aus etwa sieben Personen bestehende Gruppe der unbekannten Täter, die alle dunkel gekleidet waren, flüchtete im Anschluss in Richtung Espantorstraße. An der Bank entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Leutkirch

Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 43-Jährigen zu, der am frühen Montagmorgen für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Die Beamten wurden kurz nach 1.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße gerufen, nachdem Nachbarn auf einen lautstarken Streit in der Wohnung des 43-Jährigen aufmerksam geworden waren. Ersten Erkenntnissen der Polizisten zufolge war es zwischen dem deutlich alkoholisierten 43-Jährigen und dessen Ehefrau zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden sollte der 43-Jährige von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Dieser wehrte sich gegen den Zugriff der Beamten mit aller Kraft, verletzte dabei einen Polizisten leicht und beschädigte dessen Uniform. Der 43-Jährige musste die restliche Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem kommen auf ihn die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Leutkirch

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Erst nachträglich wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am Samstag gegen 21.45 Uhr in der Memminger Straße ereignet haben soll. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer war eigenen Angaben zufolge stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in den Schleifweg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte offenbar ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Audi und streifte diesen. Am Audi entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Unbekannte soll in der Folge seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Fahrer des dunklen Pkw oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

