Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannter Pkw kollidiert mit 13-Jährigem Fahrradfahrer und flüchtet anschließend

Unna (ots)

Ein 13-Jähriger aus Unna war am Dienstag (23.12.2025) gegen 12.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Iserlohner Straße stadtauswärts unterwegs.

Aus der Lönsstraße kam ein Pkw, der nach rechts auf die Iserlohner Straße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzte.

Der bislang unbekannte Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit über die Iserlohner Straße in Richtung B1, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Beschrieben werden kann der flüchtige Pkw folgendermaßen:

- Schwarzer VW Kombi - männlich - vermutlich Mitte 30 - Dunkle, kurze Haare - Dunkler Kinnbart

Unfallzeugen - oder auch der Unfallverursacher - melden sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell