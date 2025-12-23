PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Fahrzeuge nach Unfallfluchten gesucht

Schwerte (ots)

Im Schwerter Stadtgebiet ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten zum Nachteil von zwei Fahrradfahrenden.

Gegen 10.00 Uhr am Montag (22.12.2025) befuhr ein 18-Jähriger aus Hagen mit seinem Fahrrad die Hagener Straße in Richtung Schwerter Innenstadt. Im dortigen Kreisverkehr "Hagener Straße/Am Kornfeld" bog ein dunkler Pkw (vermutlich ein Kombi) ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 18-Jährige aus, kam gegen den Bordstein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der bislang unbekannte Pkw bremste kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt - ohne sich um den Verunfallten zu kümmern - fort.

Bereits eine Woche zuvor (Montag, 15.12.2025) kam es gegen 13.20 Uhr auf der Straße "Alter Dortmunder Weg" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Eine 14-Jährige aus Schwerte war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie in Höhe der Ampelkreuzung "Am Eckey" von einem Pkw überholt wurde. Bei dem Überholvorgang habe er dann die 14-Jährige berührt, woraufhin sich diese leicht verletzte. Zu einem Sturz sei es nicht gekommen.

Ein Zeuge, der sich hinter dem Unfallverursacher befand, konnte Angaben zu einem dunklen Mercedes Kombi (in schwarz) machen. Fragmente des amtlichen Kennzeichens sollen "OH-G" (für den Kreis Ostholstein) lauten.

Gesucht werden jetzt in beiden Fällen weitere Unfallzeugen, die die Unfälle mit den Fahrradfahrenden gesehen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

