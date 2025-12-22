PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Sonntag (21.12.2025) kam es in einem Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rodbusch.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

