Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Sonntag (21.12.2025) kam es in einem Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rodbusch.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

