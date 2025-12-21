Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige beim nächtlichem Kabeldiebstahl festgenommen

Unna (ots)

Am frühen Samstagmorgen (20.12.2025) gegen 00:20 Uhr wurden der Polizei durch eine Wachdienstunternehmen zwei verdächtige Personen auf einem Betriebsgelände im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße in Unna-Uelzen gemeldet. Durch zivile und uniformierte Polizei-Kräfte konnten mit Unterstützung zweier Diensthundführer zwei 22 und 27 Jahre alte Männer rumänischer Herkunft mit Wohnsitz in Duisburg beim Versuch eines Diebstahls von Kupferkabeln angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie waren mit einem Transporter vor Ort, in dem unter anderem Kabel, eine Schreckschuss-Pistole mit Munition, drei Kennzeichen-Paare, die möglicherweise an anderer Stelle entwendet wurden, gefunden. Auf dem Betriebsgelände waren weitere Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt. Das Fahrzeug, Pistole, Munition, die Kennzeichen und weitere Beweismittel wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Identitätsfeststellung, Wohnsitzprüfung und Vernehmung im Verlauf des gestrigen Vormittages auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wieder entlassen, weil die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Anfragen von Medienvertretern zu dem Sachverhalt beantwortet die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna gegebenenfalls am Montag, 22.12.2025.

