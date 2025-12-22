Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Diebstahl eines weißen Toyota

Kamen (ots)

Zwischen Samstag (20.12.2025), 16.30 Uhr und Sonntag (21.12.2025), 12.30 Uhr kam es in Kamen-Mitte zu einem Pkw-Diebstahl.

Dieser wurde vom einem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses am Willy-Brandt-Platz entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Toyota C-HR mit dem amtlichen Kennzeichen UN-HK9361.

Wer Angaben zum Verbleib des Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

