PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus in Rünthe ein

Bergkamen (ots)

Am Sonntag (21.12.2025) sind bislang unbekannte Täter zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Rünther Straße in Bergkamen-Rünthe eingedrungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220. Der Kontakt kann aber auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:54

    POL-UN: Kamen - Diebstahl eines weißen Toyota

    Kamen (ots) - Zwischen Samstag (20.12.2025), 16.30 Uhr und Sonntag (21.12.2025), 12.30 Uhr kam es in Kamen-Mitte zu einem Pkw-Diebstahl. Dieser wurde vom einem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses am Willy-Brandt-Platz entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Toyota C-HR mit dem amtlichen Kennzeichen UN-HK9361. Wer Angaben zum Verbleib des Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:46

    POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Fröndenberg (ots) - Am Sonntag (21.12.2025) kam es in einem Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rodbusch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Haus. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 9213120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:42

    POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige beim nächtlichem Kabeldiebstahl festgenommen

    Unna (ots) - Am frühen Samstagmorgen (20.12.2025) gegen 00:20 Uhr wurden der Polizei durch eine Wachdienstunternehmen zwei verdächtige Personen auf einem Betriebsgelände im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße in Unna-Uelzen gemeldet. Durch zivile und uniformierte Polizei-Kräfte konnten mit Unterstützung zweier Diensthundführer zwei 22 und 27 Jahre alte Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren