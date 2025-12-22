POL-UN: Bergkamen - Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus in Rünthe ein
Bergkamen (ots)
Am Sonntag (21.12.2025) sind bislang unbekannte Täter zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Rünther Straße in Bergkamen-Rünthe eingedrungen.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220. Der Kontakt kann aber auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
