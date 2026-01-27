Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Werl (ots)

In der Zeit zwischen dem 21. Januar, 8 Uhr und dem 26. Januar, 10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Salinenring ein. Die Einbrecher hebelten gewaltsam ein Fenster zu dem Haus auf und durchsuchten dieses im Anschluss nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei Werl unter der Rufnummer 02922/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

