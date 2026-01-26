Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsamer behördenübergreifender Schwerpunkteinsatz in Lippstadt

Lippstadt/Geseke/Anröchte/Bad Sassendorf (ots)

Am 23.01.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt, gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie dem Ordnungsamt Geseke einen behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz durch.

Schwerpunkt der Kontrollen waren insbesondere Kioske, Spielotheken, Spielhallen und Wettbüros. Ziel des Einsatzes war die konsequente Überprüfung der Einhaltung straf-, steuer- und ordnungsrechtlicher Vorschriften sowie die Bekämpfung von Eigentums-, Betäubungsmittel- und Steuerkriminalität.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 30 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. Unter anderem wurden Doping- und Arzneimittel (Testosteron) inklusive Spritzbesteck, ein Springmesser, Betäubungsmittel (vermutlich Kokain) sowie unversteuerte E-Zigaretten, Vapes, Snus und Zigaretten ohne Steuerbanderole aufgefunden und sichergestellt.

Zudem wurde ein hochwertiges E-Bike sichergestellt, das zur Sachfahndung ausgeschrieben war. In einer Spielothek wurde eine ebenfalls zur Fahndung ausgeschriebene Person angetroffen. Sie wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und dem zentralen Polizeigewahrsam in Lippstadt zugeführt.

Insgesamt wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Waffen-, Doping-, Arzneimittel- und Steuerrecht, gefertigt. Darüber hinaus erfolgten ordnungsrechtliche Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Personalausweis- und Bundesmeldegesetz.

Der Einsatz verlief insgesamt ruhig und ohne besondere Störungen. Die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll und Ordnungsbehörde erwies sich erneut als wirkungsvolles Instrument zur Bekämpfung verschiedener Kriminalitätsformen. Aufgrund der positiven Einsatzbilanz ist ein weiterer gemeinsamer Schwerpunkteinsatz geplant.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell