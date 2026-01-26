Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe durchbrechen Rolltor

Ense-Höingen (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.01.2026, 17 Uhr und dem 23.01.2026, 05:25 Uhr, drangen Unbekannte in die Werkstatt eines Kfz-Reparateurs im Oesterweg ein. Mittels eines Steins warfen sie zunächst eine Scheibe ein, um so in das Innere zu gelangen. Nach Angaben des Firmeninhabers wurde der zur Reparatur befindliche Pritschenwagen mit Plane einer Gartenbaufirma samt Originalschlüssel entwendet. Um die Halle zu verlassen, durchfuhren die Diebe mit dem Fahrzeug das geschlossene Rolltor und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5500EUR geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Pritschenwagens machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 zu melden.

