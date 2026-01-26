Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 39-Jähriger bei Wohnhausbrand verletzt

Erwitte (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Sonntagabend (25. Januar) zu einem Brand in der Straße "Im Niederfeld" in Erwitte alarmiert. Gegen 22:20 Uhr war im Obergeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Ein 70-jähriger Bewohner des Hauses war durch Hilferufe seines 39-jährigen Sohnes auf den Brand aufmerksam geworden, der mutmaßlich in der Küche der Obergeschosswohnung ausgebrochen war. Daraufhin stieg der 70-Jährige über eine Leiter auf einen Balkon und half seinem Sohn aus der Brandwohnung. Die Feuerwehr rettete die beiden Männer vom Balkon und löschte den Brand. Der 39-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

