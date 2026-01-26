PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 39-Jähriger bei Wohnhausbrand verletzt

Erwitte (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Sonntagabend (25. Januar) zu einem Brand in der Straße "Im Niederfeld" in Erwitte alarmiert. Gegen 22:20 Uhr war im Obergeschoss eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Ein 70-jähriger Bewohner des Hauses war durch Hilferufe seines 39-jährigen Sohnes auf den Brand aufmerksam geworden, der mutmaßlich in der Küche der Obergeschosswohnung ausgebrochen war. Daraufhin stieg der 70-Jährige über eine Leiter auf einen Balkon und half seinem Sohn aus der Brandwohnung. Die Feuerwehr rettete die beiden Männer vom Balkon und löschte den Brand. Der 39-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 23:16

    POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

    Anröchte (ots) - Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es zwischen Anröchte und der Ortschaft Berge zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Anröchte befuhr die Berger Straße in Richtung der Berge. Er kam mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Infolgedessen wurde der Mann in dem PKW eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da zunächst nicht ausgeschlossen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:46

    POL-SO: Autofahrer rammt 72-Jährige vom Fahrrad und fährt einfach weiter

    Anröchte (ots) - Am Donnerstag kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer 72-jährigen Radfahrerin. Die Frau aus Anröchte befuhr mit ihrem Fahrrad nichtsahnend die Kliever Straße in Anröchte, als sie plötzlich von einem von hinten kommenden BMW erfasst wurde, zu Boden stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Statt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren