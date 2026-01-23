PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gartenhütte brennt ab - Tatverdächtiger festgenommen

Lippstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Soest und der Staatsanwaltschaft Paderborn:

Nach dem Brand einer Gartenhütte am Mittwochabend (21. Januar) in Lippstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Zeugen meldeten den Brand gegen 20 Uhr. Eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Bökenförder Straße stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Hütte brannte jedoch vollständig ab. An derselben Gartenhütte hatte es bereits am Sonntag (18. Januar) einen kleineren Brand gegeben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6198776).

Umfangreiche Ermittlungen einer Ermittlungskommission der Kriminalpolizei führten auf die Spur eines 36-jährigen Mannes aus Lippstadt, der noch am Mittwochabend zu Hause festgenommen wurde. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler große Mengen pyrotechnische Selbstlaborate sicher. Zudem fanden sie Messer, einen Schlagstock und Munition.

Der 36-Jährige räumte im Rahmen einer Vernehmung ein, für die beiden Brandstiftungen an der Gartenhütte verantwortlich zu sein. Ob er auch weitere Taten in den vergangenen Wochen begangen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Amtsgericht Lippstadt erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Lippstädter.

